Tuttosport: Il Toro prende sempre gol nel finale perché con il dispendioso calcio di Juric il calo è fisiologico (Di domenica 11 settembre 2022) Le statistiche non dicono tutto del calcio ma quando certi numeri si consolidano è impossibile girarsi dall’altra parte. Ne scrive l’edizione odierna di Tuttosport con riferimento al Torino, una squadra che con Juric ha fatto enormi passi in avanti rispetto al passato ma a cui, oramai ciclicamente, capita di svegliarsi dopo lo stesso incubo: un gol subito nel finale dopo una buona partita. Spesso dopo una buona partita in cui si è concretizzato poco. È successo ancora ieri contro l’Inter, col gol allo scadere di Brozovic. Nello scorso campionato il Toro ha subito 41 gol in 38 giornate e 18 sono arrivati nell’ultimo frangente della gara, nell’ultimo quarto d’ora. Tuttosport ne indaga i motivi. Le cause? sempre le solite due. In primo luogo un impianto di gioco, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Le statistiche non dicono tutto delma quando certi numeri si consolidano è impossibile girarsi dall’altra parte. Ne scrive l’edizione odierna dicon riferimento al Torino, una squadra che conha fatto enormi passi in avanti rispetto al passato ma a cui, oramai ciclicamente, capita di svegliarsi dopo lo stesso incubo: un gol subito neldopo una buona partita. Spesso dopo una buona partita in cui si è concretizzato poco. È successo ancora ieri contro l’Inter, col gol allo scadere di Brozovic. Nello scorso campionato ilha subito 41 gol in 38 giornate e 18 sono arrivati nell’ultimo frangente della gara, nell’ultimo quarto d’ora.ne indaga i motivi. Le cause?le solite due. In primo luogo un impianto di gioco, ...

