Turismo, la richiesta degli operatori a De Luca: Priorità nel Piano economico-sociale (Di domenica 11 settembre 2022) Dalla Penisola Sorrentina, da Capri e da Gragnano gli operatori turistici chiedono al Presidente della Regione Vincenzo De Luca l’assoluta Priorità nel Piano economico sociale che sarà a breve presentato. “Tra qualche giorno la Regione Campania presenterà il Piano Socio-economico che destinerà risorse a famiglie e imprese,aggredite, dopo le gravissime conseguenze causate dal Covid,dagli effetti dovuti essenzialmente al caro – energia e alle superbollette – si legge nella missiva che vede come primo firmatario Sergio Fedele (Atex Campania) -. Condividiamo perfettamente la necessità di dare Priorità a misure di carattere “sociale “per assistere le fasce più deboli. Per ciò che riguarda le misure che saranno destinate ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) Dalla Penisola Sorrentina, da Capri e da Gragnano glituristici chiedono al Presidente della Regione Vincenzo Del’assolutanelche sarà a breve presentato. “Tra qualche giorno la Regione Campania presenterà ilSocio-che destinerà risorse a famiglie e imprese,aggredite, dopo le gravissime conseguenze causate dal Covid,dagli effetti dovuti essenzialmente al caro – energia e alle superbollette – si legge nella missiva che vede come primo firmatario Sergio Fedele (Atex Campania) -. Condividiamo perfettamente la necessità di darea misure di carattere ““per assistere le fasce più deboli. Per ciò che riguarda le misure che saranno destinate ...

