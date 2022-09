Trovata una "bomba elettorale": il mistero che sconvolge l'Italia prima del voto (Di domenica 11 settembre 2022) Fiamme alte un metro, fumo, boati simili all'esplosione di un petardo e un biglietto con una scritta in arabo che pareva recitare: «Scatta tra tre minuti». Così è cominciato ieri mattina nel centro di Milano quello che sembrava un allarme bomba ma che, dopo una giornata di paura e indagini, si è rivelato essere il banale errore di un rider. Erano le 8.40 quando in via Larga, a pochi passi dal Duomo, un automobilista ha notato un uomo in bicicletta che lasciava cadere sul ciglio della strada un oggetto non identificato. Non è sfuggito all'attenzione del passante anche un pacco sospetto, abbandonato a pochi metri di distanza sul marciapiede. Pochi secondi dopo sono divampate le fiamme davanti alle vetrine dell'agenzia navale Moby Tirrenia, in corrispondenza del civico 26, dove ha sede anche il Consolato libanese. A un centinaio di metri di distanza la sede di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Fiamme alte un metro, fumo, boati simili all'esplosione di un petardo e un biglietto con una scritta in arabo che pareva recitare: «Scatta tra tre minuti». Così è cominciato ieri mattina nel centro di Milano quello che sembrava un allarmema che, dopo una giornata di paura e indagini, si è rivelato essere il banale errore di un rider. Erano le 8.40 quando in via Larga, a pochi passi dal Duomo, un automobilista ha notato un uomo in bicicletta che lasciava cadere sul ciglio della strada un oggetto non identificato. Non è sfuggito all'attenzione del passante anche un pacco sospetto, abbandonato a pochi metri di distanza sul marciapiede. Pochi secondi dopo sono divampate le fiamme davanti alle vetrine dell'agenzia navale Moby Tirrenia, in corrispondenza del civico 26, dove ha sede anche il Consolato libanese. A un centinaio di metri di distanza la sede di ...

andreafontanot : @gervasoni1968 Se vogliamo parlare di storia, una dinastia di secondo rango che per secoli è sopravvissuta con uno… - Anto70007062 : RT @LIntelligente: Una volta trovata la serenità non la scambieresti per nulla al mondo - gianluca_ursini : #EMORTALANEGRIERA folle di sinceri democratici e antirazzisti nel mondo deplorano la dipartita di una Suprematista… - friiluftsliiv : trovata una un po’ famosa praticamente sotto casa non ha i prezzi da nessuna parte quindi suppongo costi un rene -