Trofeo Mercadante | al Ct Palermo vincono Angelini e Ghirardato

(Di domenica 11 settembre 2022) Il sedicenne forlivese e la diciassettenne piemontese iscrivono il proprio nome nell’albo d’oro dell’ottava edizione del Torneo ITF Junior di categoria Grade 3 battendo in finale, rispettivamente Caniato e Morreale

PALERMO - Saranno due italiani ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'ottava edizione del Torneo Internazionale maschile e femminile ITF juniores grado 3 'Antonino'. Entra nelle battute finali al Ct Palermo l'ottava edizione del Torneo Internazionale ITF juniores grado 3 maschile e femminile 'Antonino'. I due tabelloni si sono allineati alle semifinali in programma sabato mattina. Nel singolare maschile a disputarle saranno dall'alto verso il basso la settima testa di ...Il Trofeo Antonino Mercadante celebra i suoi nuovi campioni. Lorenzo Angelini, tra i ragazzi, ed Emma Ottavia Ghiradato, tra le ragazze, hanno vinto l'ottava edizione della kermesse internazionale Itf