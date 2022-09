Travolta da un'auto sul marciapiede muore schiacciata contro una ringhiera: Paulina era a pochi passi da casa (Di domenica 11 settembre 2022) È morta tragicamente a pochi passi da casa, trafitta da una recinzione di ferro sulla quale è stata spinta da un'auto. Un' incidente terribile, che è costato la vita a Paulina Nrecaj , 59 anni, ... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022) È morta tragicamente ada, trafitta da una recinzione di ferro sulla quale è stata spinta da un'. Un' incidente terribile, che è costato la vita aNrecaj , 59 anni, ...

infoitinterno : Bambina travolta da un'auto a Besenello: in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara - SulPanaro : Funerali a Mirandola per Marinella Busoli, travolta a Concordia dalla sua auto - La_Prealpina : Donna in bici travolta da un’auto ad Albizzate - TorinoNews24 : Torino - Travolta in bici da un'auto, a poca distanza da casa. Muore una donna... - SulPanaro : Concordia. E’ deceduta la 71enne travolta dalla sua stessa auto -