Totti&Ilary | sceneggiato perfetto di stereotipi ambulanti

(Di domenica 11 settembre 2022) La fortuna non muta i natali. Potremmo chiuderla in questa sentenza antica l’intera faccenda “Totti&Ilary”. Incluso l’ultimo rivolo di rancore. Nell’intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera si profila uno, denso di. A tratti commoventi. Nella fatidica partita del costume italiano – adulteri vs sposi devoti – il calciatore confessa di aver trescato, sì, ma per ultimo. Così cerca di spuntarla ai supplementari, o forse in calcio d’angolo, o magari ai calci di rigore. Insomma, quale che sia la metafora più calzante decidetelo voi che di calcio ne capite. Il punto è che Totti cerca di salvarsi estendendo il tempo dello scontro. E alla fine dice che il traguardo del “cornuto” l’ha tagliato lui per primo, e ha ricambiato solo dopo. Pare per ripicca. O se non altro ...