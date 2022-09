Totti tradito, rompe il silenzio: “io tradito da Ilary, ho scoperto i messaggi” (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti dalle pagine del Corriere della Sera, rompe il silenzio sulla questione matrimoniale con Ilary Blasi.L’ex capitano della Roma, racconta di non essere stato lui, il primo a tradire.Francesco racconta che il matrimonio non andava più bene da un pò, c’erano molti alti e bassi, così come in tutte le coppie.“abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo” Le voci che lo hanno spinto a controllare il telefono di Ilary Da tempo, diverse persone a lui fidate, gli raccontavano di una possibile storia extraconiugale da parte di Ilary.Quando le voci sono divenute incessanti e da più persone a lui vicine, allora Totti ha deciso di verificare di ... Leggi su vivendopalermo.news (Di domenica 11 settembre 2022) Francescodalle pagine del Corriere della Sera,ilsulla questione matrimoniale conBlasi.L’ex capitano della Roma, racconta di non essere stato lui, il primo a tradire.Francesco racconta che il matrimonio non andava più bene da un pò, c’erano molti alti e bassi, così come in tutte le coppie.“abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo” Le voci che lo hanno spinto a controllare il telefono diDa tempo, diverse persone a lui fidate, gli raccontavano di una possibile storia extraconiugale da parte di.Quando le voci sono divenute incessanti e da più persone a lui vicine, alloraha deciso di verificare di ...

