Totti svela tutto, i dettagli sulla rottura con Ilary Blasi: “ho trovato messaggi sul suo telefono” (Di domenica 11 settembre 2022) La verità di Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma ha deciso di svelare tutti i dettagli sulla rottura del matrimonio con Ilary Blasi, è finita nel peggiore dei modi una bellissima storia d’amore durata 20 anni. Dopo le ultime voci e indiscrezioni, il calciatore ex Roma è uscito allo scoperto sulla crisi con la showgirl. “Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta. Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni”, le parole a ‘Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 settembre 2022) La verità di Francesco. L’ex calciatore della Roma ha deciso dire tutti idel matrimonio con, è finita nel peggiore dei modi una bellissima storia d’amore durata 20 anni. Dopo le ultime voci e indiscrezioni, il calciatore ex Roma è uscito allo scopertocrisi con la showgirl. “Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta. Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni”, le parole a ‘Il ...

