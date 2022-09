Totti rompe il silenzio: "Non ho tradito per primo. ho trovato i messaggi" (Di domenica 11 settembre 2022) "Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli".L'ex capitano della Roma, Francesco... Leggi su europa.today (Di domenica 11 settembre 2022) "Non sono stato io a tradire per. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli".L'ex capitano della Roma, Francesco...

tempoweb : Francesco #Totti rompe il silenzio su #Ilary Blasi: 'Non ho tradito io per primo'. Gli sms spiati, la storia con… - siamo_la_Roma : ?? #Totti rompe il silenzio ?? 'Ho letto troppe bufale, basta: ora parlo io' ?? La verità sulla fine del suo matrim… - Zednekzeman81 : RT @infoitinterno: Totti rompe il silenzio: 'Non ho tradito io per primo ma ho scoperto Ilary guardando il suo cellulare. Noemi è venuta do… - SURINOMO : ‘NON SONO STATO IO A TRADIRE PER PRIMO’– TOTTI ROMPE IL SILENZIO SU ILARY: HO TROVATO I MESSAGGI SUL - RaiNews : Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi -