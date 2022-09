Totti rompe il silenzio: “Non ho tradito io per primo, ma ho scoperto Ilary guardando il suo cellulare” (Di domenica 11 settembre 2022) Per la prima volta Francesco Totti decide di parlare e raccontare la sua verità sul caso di gossip che tiene banco ormai da mesi, e che ha portato alla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. “Non è vero che sono stato io il primo a tradire”, spiega l’ex capitano della Roma, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. “Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta”, spiega Totti, dopo che in tutto questo tempo aveva preferito la via del silenzio. Con Ilary, spiega, “abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo”. Quanto ai video che mostravano la famiglia riunita al ristorante per mettere a tacere le voci della ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Per la prima volta Francescodecide di parlare e raccontare la sua verità sul caso di gossip che tiene banco ormai da mesi, e che ha portato alla fine del suo matrimonio conBlasi. “Non è vero che sono stato io ila tradire”, spiega l’ex capitano della Roma, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. “Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta”, spiega, dopo che in tutto questo tempo aveva preferito la via del. Con, spiega, “abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo”. Quanto ai video che mostravano la famiglia riunita al ristorante per mettere a tacere le voci della ...

