Totti racconta la sua versione: “Ilary Blasi? Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul suo telefono, è stato uno choc. Ora mi ha portato via la mia collezione di orologi” (Di domenica 11 settembre 2022) “Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. Francesco Totti rompe il silenzio e, in un’intervista al Corriere della Sera, racconta la sua versione dei fatti sulla crisi tra lui e Ilary Blasi che ha portato alla fine del loro matrimonio, rivelando aneddoti e retroscena inediti. “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Quando si rompe, si rompe in due: 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel week end organizzavo con gli amici. C’era anche Ilary; ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni”, inizia a ricostruire l’ex Capitano della Roma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) “Non sonoio a tradire per. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. Francescorompe il silenzio e, in un’intervista al Corriere della Sera,la suadei fatti sulla crisi tra lui eche haalla fine del loro matrimonio, rivelando aneddoti e retroscena inediti. “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Quando si rompe, si rompe in due: 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel week end organizzavo con gli amici. C’era anche; ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni”, inizia a ricostruire l’ex Capitano della Roma, ...

