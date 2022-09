Totti parla della separazione con Ilary: “Non ho tradito io, ecco cosa ho trovato” (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti è certamente uno dei calciatori italiani più amati. La sua avventura con la maglia della Roma, durata 25 anni, pareva potesse non finire mai. Così anche il suo matrimonio con la showgirl Ilary Blasi. I due si erano sposati nel 2005 ed erano sempre apparsi come un coppia affiatata; poi la crisi di inizio anno e la rottura definitiva prima dell’estate avevano messo fine a un matrimonio che durava da 17 anni. L’ex capitano giallorosso è tornato a parlare per la prima volta della sua separazione e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera. Francesco Totti e Ilary Blasi separazione (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Totti ha raccontato alcune delle tappe ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 settembre 2022) Francescoè certamente uno dei calciatori italiani più amati. La sua avventura con la magliaRoma, durata 25 anni, pareva potesse non finire mai. Così anche il suo matrimonio con la showgirlBlasi. I due si erano sposati nel 2005 ed erano sempre apparsi come un coppia affiatata; poi la crisi di inizio anno e la rottura definitiva prima dell’estate avevano messo fine a un matrimonio che durava da 17 anni. L’ex capitano giallorosso è tornato are per la prima voltasuae lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al CorriereSera. FrancescoBlasi(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)ha raccontato alcune delle tappe ...

