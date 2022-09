Totti: “Non ho tradito io per primo”, poi la rivelazione su Noemi Bocchi (Di domenica 11 settembre 2022) Totti rompe il silenzio dopo l’ufficialità della separazione tra lui e la storica moglie Ilary Blasi. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera l’ex capitano giallorosso si è soffermato anche sulla nuova compagna, Noemi Bocchi. “Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“. “Sono girate voci in passato. Su di lei e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 settembre 2022)rompe il silenzio dopo l’ufficialità della separazione tra lui e la storica moglie Ilary Blasi. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera l’ex capitano giallorosso si è soffermato anche sulla nuova compagna,. “non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per“. “Sono girate voci in passato. Su di lei e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo ...

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - repubblica : La verita di Totti: 'Non ho tradito io per primo ma ho scoperto Ilary guardando il suo cellulare. Noemi è venuta do… - Adnkronos : L'ex capitano della Roma Francesco #Totti rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi tra lui e Ilary… - allesword : RT @violenrodriguez: #Totti Lo amo!!! Ma questa intervista è pessima. Strategia legale? Brutta direi. Ricordiamo che di Ilary non ci sono m… - itisnicoleeee : Non so cosa voglia ottenere Totti con questa intervista, di sicuro non la stima dei suoi figli???? -