Totti: le dichiarazioni che fanno discutere dopo la separazione (Di domenica 11 settembre 2022) Si aggiunge un altro capitolo a quello che è diventato un vero e proprio romanzo a puntate, incentrato sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha catalizzato l’attenzione dei media italiani durante tutto il corso dell’estate. dopo un enorme chiacchiericcio da parte di amici e parenti, questa volta ad essere ritornato sulla questione è stato uno dei protagonisti principiali. Stiamo parlando di Francesco Totti, il quale in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera“, ha deciso di rivelare la sua versione della storia. Nei mesi precedenti, aveva fatto discutere la sua nuova relazione con Noemi Bocchi, che molti avevano visto come la vera causa di rottura della celebre ex-coppia. Eppure nel corso dell’intervista, Francesco Totti ha ribadito più volte di ... Leggi su zon (Di domenica 11 settembre 2022) Si aggiunge un altro capitolo a quello che è diventato un vero e proprio romanzo a puntate, incentrato sullatra Ilary Blasi e Francesco, che ha catalizzato l’attenzione dei media italiani durante tutto il corso dell’estate.un enorme chiacchiericcio da parte di amici e parenti, questa volta ad essere ritornato sulla questione è stato uno dei protagonisti principiali. Stiamo parlando di Francesco, il quale in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera“, ha deciso di rivelare la sua versione della storia. Nei mesi precedenti, aveva fattola sua nuova relazione con Noemi Bocchi, che molti avevano visto come la vera causa di rottura della celebre ex-coppia. Eppure nel corso dell’intervista, Francescoha ribadito più volte di ...

_nb_aa : RT @Kan_Lio: #Totti può permettersi di rilasciare certe dichiarazioni - oscene - perchè non ha nulla da perdere in termini di immagine. Il… - xfunnygirl : RT @Una_Gioia_Mai: Caro Francesco Totti, stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti le storie, le tue storie, per avere ragione. L'… - ga_tano : Quando si idealizzano determinati personaggi, onde evitare di cadere dalle nuvole davanti a certe dichiarazioni,non… - darveyfeels_ : RT @Kan_Lio: #Totti può permettersi di rilasciare certe dichiarazioni - oscene - perchè non ha nulla da perdere in termini di immagine. Il… - aly223 : RT @Kan_Lio: #Totti può permettersi di rilasciare certe dichiarazioni - oscene - perchè non ha nulla da perdere in termini di immagine. Il… -