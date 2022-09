Totti intervista senza vergogna | accusa Ilary Blasi di essere una ladra «Ha preso i miei orologi»

(Di domenica 11 settembre 2022) Nell’fiume rilasciata da Francescoal Corriere e resa pubblica domenica 11 settembre 2022, l’ex Capitano della Roma fa delle dichiarazioni molto pesanti contro la ex mogliendola di averlo tradito per prima con molti uomini e di aver ”rubato” i suoi. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Francesco: «mi...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - GiusCandela : L'intervista di Totti mi sembra davvero molto triste. Sarà una strategia legale ma dal punto di vista comunicativo… - Francesc_hell : RT @GiordanoGiusti: Giustamente tutti a parlare di #Totti ma l'intervista bomba di oggi è quella di Marco #Liorni ultras della Roma #reazio… - lhhismybff : RT @stanzaselvaggia: L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per… -

spiega nell'che la crisi è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso, ma che lui soffriva da tempo. E che le colpe per la rottura sono di entrambi. "Tutto è iniziato nel 2016. Il ...Francesco, ex capitano della Roma, è tornato a parlare della separazione con Ilary al Corriere della Sera Francesco, ex capitano della Roma, è tornato a parlare della separazione con Ilary al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni: "Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste ...Francesco Totti oggi rompe il silenzio e rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera, spiegando quali sono i veri motivi della separazione da Ilary Blasi: Ho letto troppe sciocchezze, troppe ...Francesco Totti intervista senza vergogna contro la ex moglie Ilary Blasi accusata di essere una ladra e di avergli sottratto degli orologi ...