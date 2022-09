Totti intervista: rivelati i dettagli della storia con Noemi Bocchi, ma i conti non tornano (FOTO) (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti, nella sua scottante intervista al Corriere, conferma la storia con la nuova compagna Noemi Bocchi e ne rivela date e dettagli: peccato che i conti non tornino… Scopriamo i dettagli. Leggi anche: Totti intervista senza vergogna: accusa Ilary Blasi di essere una ladra «Ha preso i miei orologi» Franceto Totti intervista: la conferma ufficiale della... Leggi su donnapop (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco, nella sua scottanteal Corriere, conferma lacon la nuova compagnae ne rivela date e: peccato che inon tornino… Scopriamo i. Leggi anche:senza vergogna: accusa Ilary Blasi di essere una ladra «Ha preso i miei orologi» Franceto: la conferma ufficiale...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - GiusCandela : L'intervista di Totti mi sembra davvero molto triste. Sarà una strategia legale ma dal punto di vista comunicativo… - Alexandsissi : RT @stanzaselvaggia: L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per… - angelillo_laura : #totti #Ilary #noemi #rolex #intervista #avvocato solita dichiarazione imboccata dall'avvocato per prepararsi all'u… -