Totti-Ilary | social in delirio | “Spalletti è l’amante!” | VIDEO

(Di domenica 11 settembre 2022) Fanno discutere le parole di Francescosul matrimonio finito conBlasi: "Non ho tradito io per primo". Una frase che poteva passare inosservata sui? Ovviamente no. Ecco i meme più divertenti

ElisaDospina : La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più u… - FBiasin : “Hai letto #Totti-#Ilary?”. “Sì. Se un giorno dovessimo lasciarci, guai a te se mi fotti gli orologi”. “Ma tu hai s… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - misterj1995 : RT @goddessofnight_: Ilary a Verissimo sapeva già dei ripetuti tradimenti di #Totti e ha cercato di proteggere i loro figli,lui ha rilascia… - kcobainsvoice : RT @marydramaa: Che caro Totti che vuole tutelare i figli sputtanando Ilary e facendola passare per la peggiore cessa mentre lei si fa i ca… -

I matrimoni possono finire in diversi modi, quello di FrancescoBlasi è terminato nel peggiore. L'intervista rilasciata nelle scorse ore dall'ex numero 10 della Roma al Corriere della Sera ha di fatto confermato quasi tutti i gossip circolati in ...'La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni', ha spiegatoad amici e collaboratori con cui questa mattina ha commentato l'intervista di...In queste ultime ore l'Italia sembra aver accantonato per il momento la notizia della morte della Regina Elisabetta II per dedicare la propria attenzione alla storia d'amore che per più di vent'anni h ...Totti e Ilary Blasi si accusano a mezzo stampa. Dopo l'intervista fiume dell'ex capitano della Roma non tarda ad arrivare la replica (altrettanto al veleno) della ...