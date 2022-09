TOTTI: “ILARY HA TRADITO PER PRIMA. MI SONO TROVATO LE CIMICI IN AUTO E SUO PADRE…” (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco TOTTI per la PRIMA volta parla dell’argomento più discusso dell’estate: la fine del matrimonio con ILARY Blasi. “Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci SONO di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così”. L’intervista rilasciata al Corriere della Sera è motivata dall’aver “letto troppe sciocchezze. In particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Non SONO stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”, puntualizza ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 11 settembre 2022) Francescoper lavolta parla dell’argomento più discusso dell’estate: la fine del matrimonio conBlasi. “Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Cidi mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così”. L’intervista rilasciata al Corriere della Sera è motivata dall’aver “letto troppe sciocchezze. In particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Nonstato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”, puntualizza ...

