Totti - Ilary | Fabrizio Corona all' attacco | ' Caro pupone e cara caciottara | ora racconterò la verità'

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - ElisaDospina : La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più u… - synqdive : e menomale che totti e ilary erano la royal couple italiana s’è visto - yassa9898 : RT @rick_stg: Se l'intervista l'avesse rilasciata #Ilary sarebbe stata idolatrata come la 'Queen' che ha il coraggio di parlare contro l'uo… -

Polemiche su polemiche. I fari accesi da mesi sulla separazionesono sempre più forti. E con loro, tutto l'entourage che circola attorno. Il gossip impazza, i curiosi continuano a digitare il nome della coppia per sapere news e dettagli. E' ormai la ...Si attendeva con una certa impazienza di sapere chi avrebbe ceduto per primo, perché va bene voler far finta di tenere un nobile atteggiamento e di impegnarsi a proteggere i figlioletti che comunque ...Dopo le recenti dichiarazioni di Francesco Totti, Ilary Blasi decide di non rispondere alle accuse dell’ex marito ma fa intervenire il suo legale, ...Francesco Totti parla per la prima volta della separazione dalla moglie Ilary Blasi, svelando che lei lo avrebbe tradito per primo, lei replica in maniera concisa, ma comunque piccata. Poteva mancare ...