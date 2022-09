Totti e Ilary | Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ironizzano sulla rottura | “La guerra dei Rolex”

(Di domenica 11 settembre 2022) La separazione di, alla fine, sembra essere destinata a finire irrimediabilmente in tribunale. Se finora c’era stato, almeno secondo le indiscrezioni, un piccolo barlume di speranza di riuscire a giungere pacificamente ad un accordo, adesso il raggiungimento di tale obiettivo appare sempre più distante., l’ironia die... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - ElisaDospina : La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più u… - GiusiMacri : RT @esterviola: vi prego, vi supplico, vi pago: continuiamo con Ilary e Totti fino al 24 così Meloni non arriva al 30% - Mr_art9 : I figli di #Ilary e #Totti valgono molto di più di #Rolex e borse di #hermes . Cioè penso che un bill cosby qualsia… -

Leggi anche >, la risposta di: 'Continuerò a proteggere i miei figli, ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie' MATANO E IL COMPLEANNO A DOMENICA IN Pioggia di auguri sui ...La fine del matrimonio tra FrancescoBlasi è stata al centro delle notizie di gossip di questa estate 2022. A rompere il silenzio è stato, nelle scorse ore, proprio l'ex capitano della Roma attraverso una lunga intervista. ...Questa mattina il Corriere della Sera ha rilasciato un'intervista alquanto scoppiettante in cui Francesco Totti, ex numero 10 della Roma, ha rivelato i tradimenti di sua moglie Ilary Blasi. Accuse pes ...Totti e Ilary, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ironizzano sulla rottura dopo le parole dell'ex Capitano: "La guerra dei Rolex".