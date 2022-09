Totti e Ilary, chi è Alessia Solidani: la parrucchiera che avrebbe fatto da tramite tra la Blasi e l'amante (Di domenica 11 settembre 2022) Si chiama Alessia Solidani ed è una delle hairstylist più amate dalle star italiane. Grande amica di Ilary Blasi, sarebbe lei - secondo le accuse di Francesco Totti che per la... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 settembre 2022) Si chiamaed è una delle hairstylist più amate dalle star italiane. Grande amica di, sarebbe lei - secondo le accuse di Francescoche per la...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - itsmartinass : io non voglio prendere posizione su uno dei due perchè non sapremo mai come stanno davvero le cose ma provo molto i… - GlucaForex : RT @laziopatia: ??Riaperto il caso del #rolex rubato a Toma #Basic: le indagini si concentrano su #Ilary #Blasi ?? #Totti #ilaryblasi #Lazio… -