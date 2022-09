Totti duro su Balotelli | “Volevo fargli male | ecco perché gli diedi quel calcione”

LazarusZed : Quanti, fra chi critica Totti, sono padri separati? Intervista pessima e inopportuna, ma giudicare gli altri è semp… - LazarusZed : Francè tieni duro, la separazione è dolore forte (lo so bene...), ma non lasciare che l'odio ti divori. Ignora gli… - zazoomblog : Totti e Ilary Blasi il duro sfogo di Alberto Matano a “La vita in diretta” - #Totti #Ilary #Blasi #sfogo #Alberto -

La collezione di Rolex Va giùl'ex capitano della Roma lanciando anche pesantissime accuse all'...le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi - prosegue- Non ...È un po' come morire", confessa, ricordando che dopo lasciò "anche la Roma, dove avevo ... L'ultimo anno è stato. Non c'era più dialogo, non c'era più niente".(Adnkronos) - Francesco Totti rompe il silenzio e in un'intervista al Corriere della Sera racconta la sua versione della crisi tra lui e Ilary Blasi. "Non sono stato io a tradire per primo. Poi torner ...In un lungo post su Instagram la conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli ha commentato le parole di Francesco Totti contro Ilary Blasi.