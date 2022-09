Totti conferma la relazione con Noemi Bocchi: “È l’opposto di Ilary, mi ha salvato dalla depressione” (Di domenica 11 settembre 2022) Arriva la conferma da parte del diretto interessato. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia. A dirlo è stato l’ex capitano della Roma, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Un lungo colloquio con Aldo Cazzullo nel quale il Pupone ha raccontato di aver scoperto i presunti tradimenti di Ilary Blasi sbirciando i messaggi sul suo cellulare. La colpa della fine del loro matrimonio, almeno secondo la versione di Totti, sarebbe quindi della conduttrice: “Non ho tradito io per primo”. Noemi, spiega l’ex calciatore, lo ha aiutato ad uscire da un periodo complesso, segnato da una profonda depressione, dopo avere scoperto il presunto tradimento di Ilary. “Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Arriva lada parte del diretto interessato. Francescosono una coppia. A dirlo è stato l’ex capitano della Roma, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Un lungo colloquio con Aldo Cazzullo nel quale il Pupone ha raccontato di aver scoperto i presunti tradimenti diBlasi sbirciando i messaggi sul suo cellulare. La colpa della fine del loro matrimonio, almeno secondo la versione di, sarebbe quindi della conduttrice: “Non ho tradito io per primo”., spiega l’ex calciatore, lo ha aiutato ad uscire da un periodo complesso, segnato da una profonda, dopo avere scoperto il presunto tradimento di. “non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto ...

