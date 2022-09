Totti-Blasi: chi è Alessia Solidani, l’amica di Ilary che ha fatto da tramite con il presunto amante (Di domenica 11 settembre 2022) Totti-Ilary. Sicuramente è una della hairstylist più amate dalle star italiane e, cosa non da poco, è grande amica di Ilary Blasi. Pariamo di lei, Alessia Solidani, colei che per la prima volta – secondo le accuse di Francesco Totti – avrebbe parlato dellla sua separazione in un’intervista al Corriere della Sera. Colei che, inoltre, avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e il suo nuovo misterioso compagno. Alessia Solidani e l’indiscrezione su Ilary Ilary e Alessia, che la tra le sue clienti vanta anche altri grandi nomi della tv come Michelle Hunziker, sono cresciute insieme a quanto pare. La Solidani la segue sin dalle prime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022). Sicuramente è una della hairstylist più amate dalle star italiane e, cosa non da poco, è grande amica di. Pariamo di lei,, colei che per la prima volta – secondo le accuse di Francesco– avrebbe parlato dellla sua separazione in un’intervista al Corriere della Sera. Colei che, inoltre, avrebbedatra la conduttrice e il suo nuovo misterioso compagno.e l’indiscrezione su, che la tra le sue clienti vanta anche altri grandi nomi della tv come Michelle Hunziker, sono cresciute insieme a quanto pare. Lala segue sin dalle prime ...

