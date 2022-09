Torvaianica | nuovi sgomberi eccellenti agli stabilimenti balneari | ecco chi verrà ‘sfrattato’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 settembre 2022)nel Comune di Pomezia. Altri 3di, dopo Marechiaro e Port Royal, oltre al Piccolo Porto, già abbandonato da tempo, stanno per essere sgomberati dietro ordinanza dirigenziale. Le tre ordinanze, però, recapitate in questi giorni ai diretti interessati, non appaiono nell’albo pretorio. Lì, cercando con le parole chiave “”, per l’anno 2022 si trovano soltanto due atti. Sono sempre ordinanze dirigenziali di rilasci e, ma riferite a privati, che hanno commesso abusi sulla spiaggia. Per quanto riguarda gli, invece, non appare nulla di ufficiale sul sito. Una sorta di “mistero” avvolge questi, fissati comunque per il 7, il 14 e ...