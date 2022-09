Torino | scaraventata giù dalla giostra si rompe il femore e un piede La prognosi è di sessanta giorni

(Di domenica 11 settembre 2022)da unaa quindici metri di distanza. È successo a una donna di 49 anni a Gassino, in provincia di, mentre stava festeggiando il santo patrono della sua città. I carabinieri di Chivasso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e laè stata sequestrata. Subito dopo l’accaduto, la donna è stata trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza. Una volta in ospedale le sono state diagnosticate fratture multiple aldestro e aled è stata operata. L’intervento ha stabilizzato ildella donna e sistemato una frattura all’altezza della caviglia. Durante l’operazione è stato riscontrato anche un trauma al torace, seppur leggero. Ora la 49enne si trova nel reparto di traumatologia, con una ...

