The Sandman: Un Nuovo Episodio Rilasciato A Sorpresa! (Di domenica 11 settembre 2022) The Sandman: dopo il grande successo della serie, Netflix ha deciso di fare un regalo inaspettato agli abbonati, rilasciando un undicesimo Episodio a sorpresa a due settimane dall’esordio… The Sandman ha riscosso un enorme successo tra gli abbonati Netflix e si è parlato moltissimo sia della fiction sia della seconda stagione. Forse per questo Netflix ha deciso di rilasciare a sorpresa un undicesimo Episodio, che è stato una sorta di regalo per tutti gli abbonati di questa serie. A due settimane dall’esordio, quindi, le vicende di The Sandman sono andate avanti con un inaspettato Nuovo Episodio. The Sandman: il regalo di Netflix per gli abbonati! The Sandman ha appassionato gli abbonati di tutto il mondo con il ciclo di dieci episodi ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 11 settembre 2022) The: dopo il grande successo della serie, Netflix ha deciso di fare un regalo inaspettato agli abbonati, rilasciando un undicesimoa sorpresa a due settimane dall’esordio… Theha riscosso un enorme successo tra gli abbonati Netflix e si è parlato moltissimo sia della fiction sia della seconda stagione. Forse per questo Netflix ha deciso di rilasciare a sorpresa un undicesimo, che è stato una sorta di regalo per tutti gli abbonati di questa serie. A due settimane dall’esordio, quindi, le vicende di Thesono andate avanti con un inaspettato. The: il regalo di Netflix per gli abbonati! Theha appassionato gli abbonati di tutto il mondo con il ciclo di dieci episodi ...

minty_min_ : La tentazione di voler leggere tutto the sandman ma dove trovo i soldi per comprare l'edizione completa - pastaaaaaah : @ho_preso_vento Pronto a fare pure il remake italiano di The sandman - Yavanna_Norrey : Ultimamente baso interamente la mia sanità mentale sul rewatch occasionale dell'episodio sei di The Sandman e i pos… - annhoxx : chissà quanto dovremo aspettare per la seconda stagione di the sandman - Obriensgirl__ : Sono molto tentata di iniziare The Sandman -