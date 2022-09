The Mandalorian 3: il trailer dei nuovi episodi della serie prodotta per Disney+ (Di domenica 11 settembre 2022) Disney ha presentato il primo trailer di The Mandalorian 3, la nuova stagione della serie con Pedro Pascal in arrivo nel 2023. L'evento D23, dopo molta attesa, ha presentato il primo trailer di The Mandalorian 3, con star Pedro Pascal. Nel video il protagonista e Grogu si ritrovano a vivere nuove avventure, mentre si ricordano le conseguenze della scelta di togliersi l'elmo, compiuta nelle precedenti puntate, oltre ad anticipare il ritorno di alcuni personaggi della saga e molti pericoli. Protagonista di The Mandalorian è Pedro Pascal nei panni di un solitario pistolero Mandaloriano che opera ai confini estremi della galassia. Prima della nuova stagione, Din Djarin (Pascal) era già ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Disney ha presentato il primodi The3, la nuova stagionecon Pedro Pascal in arrivo nel 2023. L'evento D23, dopo molta attesa, ha presentato il primodi The3, con star Pedro Pascal. Nel video il protagonista e Grogu si ritrovano a vivere nuove avventure, mentre si ricordano le conseguenzescelta di togliersi l'elmo, compiuta nelle precedenti puntate, oltre ad anticipare il ritorno di alcuni personaggisaga e molti pericoli. Protagonista di Theè Pedro Pascal nei panni di un solitario pistoleroo che opera ai confini estremigalassia. Primanuova stagione, Din Djarin (Pascal) era già ...

