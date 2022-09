Terremoto oggi in Papua Nuova Guinea, la scossa di magnitudo 7.6 (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) - Un Terremoto di magnitudo 7,6 ha scosso la Papua Nuova Guinea nelle prime ore di oggi. Il sisma, con epicentro a circa 67 chilometri a est di Kainantu, si è verificato a una profondità di 61 chilometri, secondo l'USGS (US Geological Survey), che inizialmente aveva registrato la magnitudo di 7,7. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) - Undi7,6 ha scosso lanelle prime ore di. Il sisma, con epicentro a circa 67 chilometri a est di Kainantu, si è verificato a una profondità di 61 chilometri, secondo l'USGS (US Geological Survey), che inizialmente aveva registrato ladi 7,7.

SkyTG24 : Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di magnitudo 7.4: un morto e diversi feriti - korolevamargot : Fuggire in Papua Nuova Guinea? Escluso! Anche oggi un terremoto di 7.4. #terremoti #cosaguardo #eppuretrema - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di magnitudo 7.4: un morto e diversi feriti - crispadafora : RT @SkyTG24: Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di magnitudo 7.4: un morto e diversi feriti - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di magnitudo 7.4: un morto e diversi feriti -