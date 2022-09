Terremoto oggi in Papua Nuova Guinea, la scossa di magnitudo 7.6 (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Un Terremoto di magnitudo 7,6 ha scosso la Papua Nuova Guinea nelle prime ore di oggi. Il sisma, con epicentro a circa 67 chilometri a est di Kainantu, si è verificato a una profondità di 61 chilometri, secondo l’USGS (US Geological Survey), che inizialmente aveva registrato la magnitudo di 7,7. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Undi7,6 ha scosso lanelle prime ore di. Il sisma, con epicentro a circa 67 chilometri a est di Kainantu, si è verificato a una profondità di 61 chilometri, secondo l’USGS (US Geological Survey), che inizialmente aveva registrato ladi 7,7. L'articolo proviene da Italia Sera.

