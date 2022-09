Terremoto di magnitudo 7,6 in Papa Nuova Guinea, danneggiati molti edifici (Di domenica 11 settembre 2022) Il Terremoto di magnitudo 7,6 che ha colpito la Papua Nuova Guinea orientale ha causato danni agli edifici nei pressi della città di Madang e nell’entroterra. L'USGS ha ritirato l’allerta tsunami... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 settembre 2022) Ildi7,6 che ha colpito la Papuaorientale ha causato danni aglinei pressi della città di Madang e nell’entroterra. L'USGS ha ritirato l’allerta tsunami...

