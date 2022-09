Terremoti: Papua Nuova Guinea, bilancio sale a 5 morti (Di domenica 11 settembre 2022) E' salito ad almeno cinque morti il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito oggi la Papua Nuova Guinea orientale: due persone sono morte in remoti villaggi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) E' salito ad almeno cinqueildelle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito oggi laorientale: due persone sono morte in remoti villaggi di ...

