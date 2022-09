Terra Amara, anticipazioni Turchia: la nuova auto rossa di Zuleyha preoccupa Hunkar (Di domenica 11 settembre 2022) Le anticipazioni turche Terra Amara svelano che presto Züleyha riceverà un regalo dal marito Demir. Per il compleanno della moglie infatti lo Yaman si preparerà a stupirla con una nuova fiammante auto rossa. Un regalo inatteso, visto che la madre di Adnan non sa guidare, che però finirà per far preoccupare la madre dello Yaman. Hunkar rivelerà le sue preoccupazioni ad Azize e la reazione della madre la lascerà allibita. Ma vediamo insieme cosa accadrà nella soap turca in onda su Canale 5. Trame turche Terra Amara, il compleanno di Züleyha Ogni donna vorrebbe poter avere attenzioni particolari nel giorno del suo compleanno, e la bella Altun non fa certo eccezione. A realizzare i suoi desideri ci ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 11 settembre 2022) Leturchesvelano che presto Züleyha riceverà un regalo dal marito Demir. Per il compleanno della moglie infatti lo Yaman si preparerà a stupirla con unafiammante. Un regalo inatteso, visto che la madre di Adnan non sa guidare, che però finirà per farre la madre dello Yaman.rivelerà le suezioni ad Azize e la reazione della madre la lascerà allibita. Ma vediamo insieme cosa accadrà nella soap turca in onda su Canale 5. Trame turche, il compleanno di Züleyha Ogni donna vorrebbe poter avere attenzioni particolari nel giorno del suo compleanno, e la bella Altun non fa certo eccezione. A realizzare i suoi desideri ci ...

ColombiIvana : @Iamdavide1 @carmelitadurso Martano sempre sopra al 20%. Inoltre la D'Urso ha il traino di Terra Amara che è arriva… - Zappullaclary : RT @FollieTurche: Terra Amara( Bir Zamanlar Çukurova) anticipazione puntata 47 in onda martedì 6 settembre su canale 5, vi ricordo che ha c… - infoitcultura : Terra Amara anticipazioni: Yilmaz viene nuovamente arrestato! Ecco perché - AnnaCobain85 : @QuiMediaset_it Avete rotto il cazzo ???? Vogliamo Terra Amara ?????? #mediasetmerda - MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara e Un Altro Domani 12 Settembre non vanno in onda: il Cambio per la Regina Elisabetta -