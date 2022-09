Tennis: Zverev si allena con 98enne ucraino prima del ritorno in campo (Di domenica 11 settembre 2022) Berlino, 11 set. (Adnkronos) - La star del Tennis tedesco Alexander Zverev si è allenato con il giocatore ucraino di 98 anni Leonid Stanislavskyi mentre si prepara in vista della Coppa Davis di questa settimana. Il campione olimpico ha accusato un infortunio al piede agli Open di Francia tre mesi e mezzo fa, ma tornerà ad Amburgo nella fase a gironi della Davis contro Francia, Belgio e Australia da martedì. Stanislavskyi, che ha affrontato Zverev ad Amburgo, è il più anziano Tennista attivo al mondo secondo il Guinness World Records. I genitori di Zverev sono russi, ma ha sostenuto la decisione dell'Itf di escludere Russia e Bielorussia dalla Coppa Davis dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Tuttavia, Zverev ha criticato la decisione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Berlino, 11 set. (Adnkronos) - La star deltedesco Alexandersi èto con il giocatoredi 98 anni Leonid Stanislavskyi mentre si prepara in vista della Coppa Davis di questa settimana. Il campione olimpico ha accusato un infortunio al piede agli Open di Francia tre mesi e mezzo fa, ma tornerà ad Amburgo nella fase a gironi della Davis contro Francia, Belgio e Australia da martedì. Stanislavskyi, che ha affrontatoad Amburgo, è il più anzianota attivo al mondo secondo il Guinness World Records. I genitori disono russi, ma ha sostenuto la decisione dell'Itf di escludere Russia e Bielorussia dalla Coppa Davis dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Tuttavia,ha criticato la decisione di ...

