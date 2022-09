Tennis, addio alla ATP Cup dal 2023? Sta per nascere la United Cup, un torneo con uomini e donne insieme! (Di domenica 11 settembre 2022) Dalla sua nascita, l’ATP Cup ha fatto spesso discutere. Il torneo per Nazionali piazzato come primo appuntamento dell’anno è stato spesso visto come un doppione della Coppa Davis, che si disputa sei settimane prima. Secondo un’indiscrezione raccolta dal Times e ripresa dalla Gazzetta dello Sport, il torneo potrebbe andare in archivio dopo tre sole edizioni in favore della cosiddetta United Cup già dal prossimo gennaio. La United Cup è un torneo strutturato in maniera simile alla Hopman Cup, organizzato annualmente dal 1989 al 2019 a Perth per poi venire sospeso negli ultimi tre anni, fino alle notizie nel dicembre 2021 di un probabile ritorno sulla terra rossa di Nizza ma senza un seguito da allora. Secondo il Times, sarebbe previsto un match di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Dsua nascita, l’ATP Cup ha fatto spesso discutere. Ilper Nazionali piazzato come primo appuntamento dell’anno è stato spesso visto come un doppione della Coppa Davis, che si disputa sei settimane prima. Secondo un’indiscrezione raccolta dal Times e ripresa dGazzetta dello Sport, ilpotrebbe andare in archivio dopo tre sole edizioni in favore della cosiddettaCup già dal prossimo gennaio. LaCup è unstrutturato in maniera simileHopman Cup, organizzato annualmente dal 1989 al 2019 a Perth per poi venire sospeso negli ultimi tre anni, fino alle notizie nel dicembre 2021 di un probabile ritorno sulla terra rossa di Nizza ma senza un seguito da allora. Secondo il Times, sarebbe previsto un match di ...

