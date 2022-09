Telefonata Macron-Putin, il presidente russo: «Kiev usa bombe occidentali sui civili». L’Eliseo: «Via le armi russe da Zaporizhzhia» (Di domenica 11 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Vladimir Putin, a meno di un mese dall’ultima Telefonata tra Parigi e Mosca. Lo fa sapere il Cremlino, citato dall’agenzia Tass sottolineando come la conversazione è avvenuta su iniziativa del presidente francese. Ria Novosti ha poi aggiunto che i due capi di Stato hanno parlato soprattutto dei bombardamenti ucraini nel Donbass e della situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, con il presidente russo che ha voluto porre l’accento sugli «attacchi regolari degli ucraini all’impianto, compresi gli stoccaggi di scorie radioattive» in quanto potrebbero avere «conseguenze catastrofiche». Il presidente francese, come fa sapere ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Ilfrancese Emmanuelha avuto un nuovo colloquio telefonico con Vladimir, a meno di un mese dall’ultimatra Parigi e Mosca. Lo fa sapere il Cremlino, citato dall’agenzia Tass sottolineando come la conversazione è avvenuta su iniziativa delfrancese. Ria Novosti ha poi aggiunto che i due capi di Stato hanno parlato soprattutto dei bombardamenti ucraini nel Donbass e della situazione alla centrale nucleare di, con ilche ha voluto porre l’accento sugli «attacchi regolari degli ucraini all’impianto, compresi gli stoccaggi di scorie radioattive» in quanto potrebbero avere «conseguenze catastrofiche». Ilfrancese, come fa sapere ...

RiccardoDeias : RT @GeopoliticalCen: Telefonata Putin-Macron. Il presidente francese ha chiesto la fine immediata della “operazione militare speciale” http… - bizcommunityit : Telefonata Macron-Putin, il presidente russo: «Kiev usa bombe occidentali sui civili». L’Eliseo: «Via le armi russe… - ManuDagostino : RT @GeopoliticalCen: Telefonata Putin-Macron. Il presidente francese ha chiesto la fine immediata della “operazione militare speciale” http… - taddeo_lee : RT @gervasoni1968: Non sia mai che Macron non faccia la solita inutile telefonata nel momento in cui Putin è in difficoltà - PalermoToday : Macron ha chiesto a Putin di fermare la guerra: 'Rischiamo catastrofe nucleare' -