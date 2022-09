Tegola Fiorentina | brutto infortunio per Dodò | la notizia

(Di domenica 11 settembre 2022) Brutte notizie per la. Dopo la pesante sconfitta contro il Bologna per 2-1 arrivano novità sull’di. DodôIl ragazzo era uscito in barella alla fine del primo tempo e sin da subito si è pensato che si trattasse di un problema serio. Poco fa laha pubblicato un comunicato sulle condizioni del brasiliano. “comunica che Dodo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra. Verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’”. Nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni e Italiano spera in un colpo di fortuna. Al momento sembra che la zona ...

25' dentro Orsolini per Arnautovic mentre Ikoné rileva Barak 24'...ma i viola mostrano un buon palleggio a centrocampo 9' MARTINEZ QUARTA!!! VANTAGGIO DELLA!...Commenta per primoper il Bologna del neo - tecnico Thiago Motta: a 20' dal termine della partita contro la, Marko Arnautovic è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare che ... Senza la sconfitta finale si parlerebbe comunque di una Fiorentina che non sa tenere il risultato senza fare errori, certo che il VAR sul 2-1 ha ucciso la ...