Tangenti al Miur, spunta la pista che porta a San Marino (Di domenica 11 settembre 2022) Da viale Trastevere a Roma, a Tel Aviv, fino a San Marino. La rete della presunta corruzione all'interno del ministero dell'Istruzione avrebbe superato i confini nazionali. Gli indagati «eccellenti» dell'inchiesta sul giro di mazzette per ottenere appalti nel mondo scolastico, l'ex direttore del dicastero Giovanna Boda e l'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, sono stati intercettati numerose volte dagli inquirenti della procura della Capitale. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dal pubblico ministero Carlo Villani, hanno ascoltato conversazioni tra i due indagati e altri soggetti finiti nella chiusura delle indagini, mentre parlavano della possibilità di utilizzare i vaccini come «merce di scambio» per ottenere favori al Ministero. Non solo. Ad aprile del 2021 i colleghi della procura di Firenze hanno intercettato due persone che ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Da viale Trastevere a Roma, a Tel Aviv, fino a San. La rete della presunta corruzione all'interno del ministero dell'Istruzione avrebbe superato i confini nazionali. Gli indagati «eccellenti» dell'inchiesta sul giro di mazzette per ottenere appalti nel mondo scolastico, l'ex direttore del dicastero Giovanna Boda e l'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, sono stati intercettati numerose volte dagli inquirenti della procura della Capitale. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dal pubblico ministero Carlo Villani, hanno ascoltato conversazioni tra i due indagati e altri soggetti finiti nella chiusura delle indagini, mentre parlavano della possibilità di utilizzare i vaccini come «merce di scambio» per ottenere favori al Ministero. Non solo. Ad aprile del 2021 i colleghi della procura di Firenze hanno intercettato due persone che ...

tempoweb : Tangenti al #Miur, spunta la pista che porta a San Marino #ministero #istruzione #boda #11settembre… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: ?? Intervista a #Salvini: 'Cambio l'Italia in 100 giorni' ?? #Letta è già un ex segretario: manovre in corso per la successione… - romi_andrio : RT @repubblica: Tangenti al Miur. 'Le camicie sono per il ministro.' Abiti e viaggi, i regali di Boda al ministro [di Andrea Ossino] https:… - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: ?? Intervista a #Salvini: 'Cambio l'Italia in 100 giorni' ?? #Letta è già un ex segretario: manovre in corso per la successione… - tempoweb : ?? Intervista a #Salvini: 'Cambio l'Italia in 100 giorni' ?? #Letta è già un ex segretario: manovre in corso per la s… -