“Successe un casino”: retroscena mai sentito su Pamela Prati, adesso scoppia il finimondo (Di domenica 11 settembre 2022) Scossa prima dell’inizio del GF Vip, un retroscena su Pamela Prati mai uscito fuori prima d’ora: scoppierà il finimondo Pamela Prati (Rai Play)Su Pamela Prati e la fantasiosa storia con Mark Caltagirone se ne sono dette di ogni tipo, ma adesso a parlarne è tornata Karina Cascella. L’opinionista aveva commentato in diretta il caso Mark Caltagirone a Live non è la D’Urso e per via delle parole utilizzate dovette chiedere scusa pubblicamente alla Prati, ma adesso che quest’ultima è stata presa come concorrente al GF Vip, la Cascella si è pentita per le scuse. “Pamela Prati è una concorrente ufficiale del Grande Fratello di quest’anno… qualcuno di voi mi ha chiesto perché ... Leggi su direttanews (Di domenica 11 settembre 2022) Scossa prima dell’inizio del GF Vip, unsumai uscito fuori prima d’ora: scoppierà il(Rai Play)Sue la fantasiosa storia con Mark Caltagirone se ne sono dette di ogni tipo, maa parlarne è tornata Karina Cascella. L’opinionista aveva commentato in diretta il caso Mark Caltagirone a Live non è la D’Urso e per via delle parole utilizzate dovette chiedere scusa pubblicamente alla, mache quest’ultima è stata presa come concorrente al GF Vip, la Cascella si è pentita per le scuse. “è una concorrente ufficiale del Grande Fratello di quest’anno… qualcuno di voi mi ha chiesto perché ...

LAKEJIMIN : @D4RRENS vabbè in realtà quando si seppe chi sarebbe stato l'attore di L successe il casino si lamentarono TUTTI, d… - lauramesolella : RT @DorianaBolat: quella notte quando in uno space entrarono le arabe e successe un casino ahaha #SenÇalKapimi8M - natita2707 : RT @DorianaBolat: quella notte quando in uno space entrarono le arabe e successe un casino ahaha #SenÇalKapimi8M - nikacartb : RT @DorianaBolat: quella notte quando in uno space entrarono le arabe e successe un casino ahaha #SenÇalKapimi8M - AguaConLimon19 : RT @DorianaBolat: quella notte quando in uno space entrarono le arabe e successe un casino ahaha #SenÇalKapimi8M -