Storie e temi dal mondo nelle anteprime del Festival che racconta pure "una storia italiana". Anche in streming su MYmovies (Di domenica 11 settembre 2022) "Più conoscenza. Più coscienza"è il fil rouge dei titoli proposti al Festival Internazionale del documentario Visioni dal mondo: 36 anteprime che spaziano tra arte, giustizia, ambiente, sport, conflitti, disagio giovanile. "Festival Internazionale del documentario Visioni dal mondo": i film in programma guarda le foto Leggi Anche › Charlotte Gainsbourg racconta sua madre Jane Birkin in un documentario intimo ...

