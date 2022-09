Stipendi scuola, guida al cedolino: cosa sono le addizionali comunali e regionali. Le info utili. [VIDEO] (Di domenica 11 settembre 2022) Il cedolino del docente è il documento con il quale lo stato per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze paga la retribuzione a ciascun dipendente della Pubblica Amministrazione. Ogni mese in busta paga, nel cedolino dello Stipendio i lavoratori pagano oltre all’Irpef, le addizionali. Che cosa sono? Ne abbiamo parlato nel corso della puntata di Question Time del 9 settembre con Francesco Sciandrone (Uil scuola). L'articolo Stipendi scuola, guida al cedolino: cosa sono le addizionali comunali e regionali. Le info utili. VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 settembre 2022) Ildel docente è il documento con il quale lo stato per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze paga la retribuzione a ciascun dipendente della Pubblica Amministrazione. Ogni mese in busta paga, neldelloo i lavoratori pagano oltre all’Irpef, le. Che? Ne abbiamo parlato nel corso della puntata di Question Time del 9 settembre con Francesco Sciandrone (Uil). L'articoloalle. Le

EdinEdi21478761 : RT @pdfvg: Il segretario @c_shaurli candidato a @Montecitorio è a Povoletto e Staranzano per #1000piazze #perlitalia Al banchetto caro #bol… - dezan_n : RT @pdfvg: Il segretario @c_shaurli candidato a @Montecitorio è a Povoletto e Staranzano per #1000piazze #perlitalia Al banchetto caro #bol… - gara983 : @gmarcoc @SI_sinistra @gayit @PossibileIt @europaverde_it La 'sinistra' 0arlando di gay , ius soli, Regeni etc etc… - giacomo_mar : RT @FrancyontheMoon: @CarloCalenda Sono infermiera e dissento. Di immorale c'è ben altro, tipo i tassi di evasione fiscale, gli stipendi de… - VentoeSeta : RT @FrancyontheMoon: @CarloCalenda Sono infermiera e dissento. Di immorale c'è ben altro, tipo i tassi di evasione fiscale, gli stipendi de… -