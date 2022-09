Spalletti furioso: "Quando avrei litigato con tutto lo spogliatoio e tutto lo spogliatoio ce l’avrebbe con me? Le porto l’audio". Auriemma replica (Di domenica 11 settembre 2022) Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa dopo la partita Napoli-Spezia vinta dagli azzurri per 1-0. In sala stampa però c'è stato un piccolo battibecco con il giornalista Raffaele... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 11 settembre 2022) Lucianointerviene in conferenza stampa dopo la partita Napoli-Spezia vinta dagli azzurri per 1-0. In sala stampa però c'è stato un piccolo battibecco con il giornalista Raffaele...

Pall_Gonfiato : Lite in conferenza stampa tra #Spalletti e #Auriemma dopo #Napoli #Spezia - zazoomblog : Napoli Spalletti furioso in conferenza stampa: si scaglia contro un giornalista (VIDEO) - #Napoli #Spalletti… - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, #Spalletti furioso in conferenza stampa: si scaglia contro un giornalista (VIDEO) - furioso_george : @Vicidominus Ho capito ma che palle. Cioè diventa proprio na noia seguirle ste partite. Allora preferirei non venis… - furioso_george : @Rnaples7 Spalletti non le sa leggere ste partite contro squadre che si chiudono e basta. Continuiamo a regalare pr… -