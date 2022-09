Sonia Marra, scomparsa sedici anni fa e mai ritrovata. Nuove intercettazioni: “È stata tritata” (Di domenica 11 settembre 2022) È sparita da sedici anni e non l’hanno mai ritrovata. Nuove intercettazioni fanno nascere altri dubbi su che fine abbia fatto Sonia Marra, scomparsa a Perugia il 16 novembre 2006. In un dialogo tra un seminarista e un prete, pubblicato per la prima volta nel libro L’umo nero di Alvaro Fiorucci, si sentono parole inquietanti sulla fine che potrebbe avere fatto la ragazza: “A quella l’hanno tritata”. All’epoca della scomparsa Marra aveva 25 anni ed era una studentessa fuori sede nel capoluogo umbro. Il giorno della sparizione la madre avrebbe chiamato la figlia diverse volte, senza ricevere alcuna risposta. Nascono da subito i sospetti che con il passare delle ore e dei giorni diventano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) È sparita dae non l’hanno maifanno nascere altri dubbi su che fine abbia fattoa Perugia il 16 novembre 2006. In un dialogo tra un seminarista e un prete, pubblicato per la prima volta nel libro L’umo nero di Alvaro Fiorucci, si sentono parole inquietanti sulla fine che potrebbe avere fatto la ragazza: “A quella l’hanno”. All’epoca dellaaveva 25ed era una studentessa fuori sede nel capoluogo umbro. Il giorno della sparizione la madre avrebbe chiamato la figlia diverse volte, senza ricevere alcuna risposta. Nascono da subito i sospetti che con il passare delle ore e dei giorni diventano ...

