"Solo così si combatte la discriminazione". Meloni sulle donne al governo (Di domenica 11 settembre 2022) «Se una donna per la prima volta arrivasse alla guida del governo, sfido chiunque a dire che non significherebbe rompere un tetto di cristallo, che in Italia c'è e che penalizza le donne, che produce il gender gap, che produce salari più bassi a parità di lavoro, che produce discriminazione per le donne in età fertile, che produce una serie di problemi che stanno tutti scritti nel programma di Fratelli d'Italia. Visto che su questo non si sa come rispondere si inventano una serie di menzogne, come che voglio abolire la legge 194, cosa che non ho mai detto». così Giorgia Meloni, leader di Fdi, parlando con i giornalisti all'Autodromo di Monza. «Io sono una donna e non è che la patente di femminilità la dà la sinistra: io sono una donna, quindi il fatto di dire che "non sei ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) «Se una donna per la prima volta arrivasse alla guida del, sfido chiunque a dire che non significherebbe rompere un tetto di cristallo, che in Italia c'è e che penalizza le, che produce il gender gap, che produce salari più bassi a parità di lavoro, che produceper lein età fertile, che produce una serie di problemi che stanno tutti scritti nel programma di Fratelli d'Italia. Visto che su questo non si sa come rispondere si inventano una serie di menzogne, come che voglio abolire la legge 194, cosa che non ho mai detto».Giorgia, leader di Fdi, parlando con i giornalisti all'Autodromo di Monza. «Io sono una donna e non è che la patente di femminilità la dà la sinistra: io sono una donna, quindi il fatto di dire che "non sei ...

