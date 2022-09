Sky | Rangers-Napoli spostata da martedì a mercoledì sera | a breve l’annuncio ufficiale della Uefa

(Di domenica 11 settembre 2022) Circolava già in Gran Bretagna la voce che la partita di Champions tra Glasgow, inizialmente in programma, venisse rimandata al giorno successivo, e cioè a14 settembre. Le ragioni sarebbero di ordine pubblico, visto il lutto indetto in tutto il Regno Unito per la scomparsa di Elisabetta II e lo stop di dieci giorni del calcio britannico, che coinvolge ovviamente anche il club scozzese. Ebbene, la notizia è stata appena confermata proprio in questi minuto da Sky Sport, che ha riferito che arriverà ada parte dell’che definirà anche l’orario d’inizio. Il settore ospiti dovrebbe restare chiuso. #SkySport #SkyUCL #https://t.co/zxo6ErIdc5 — ...

La partita del Napoli in Scozia è stata spostata per motivi di ordine pubblico da martedì 13 a mercoledì 14. A breve l'annuncio ufficiale da parte dell'Uefa che definirà anche l'orario d'inizio. I partenopei voleranno in Scozia, per giocare contro i Rangers Glasgow. La sfida Champions tra Rangers e Napoli sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming tramite l'app mediaset infinity e Sky Sport.