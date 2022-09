Skam Italia, i protagonisti rivelano se ci sono stati flirt sul set (Di domenica 11 settembre 2022) A quanto pare, sul set di Skam Italia sarebbero nati dei flirt tra gli attori dell’amata serie tv. La quinta stagione è disponibile su Netflix dal primo settembre e vede protagonista Elia, interpretato da Francesco Centorame. Per questo capitolo è stato scelto un tema particolare, di cui si parla poco, ma che ha decisamente incuriosito il pubblico che ha apprezzato il lavoro svolto dall’intero cast. Nelle ultime ore, sul profilo Instagram di Skam, è apparso un video nel quale vengono poste delle domande ai protagonisti. Ad aver incuriosito è stato l’intervento di Beatrice Bruschi, che interpreta il ruolo di Sana. Alla ragazza è stato chiesto se tra un ciak ed un altro sia scattato un flirt con qualche collega. “Che io sappia no“, ha detto lei, ma la sua risposta non ha convinto. “Ma ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) A quanto pare, sul set disarebbero nati deitra gli attori dell’amata serie tv. La quinta stagione è disponibile su Netflix dal primo settembre e vede protagonista Elia, interpretato da Francesco Centorame. Per questo capitolo è stato scelto un tema particolare, di cui si parla poco, ma che ha decisamente incuriosito il pubblico che ha apprezzato il lavoro svolto dall’intero cast. Nelle ultime ore, sul profilo Instagram di, è apparso un video nel quale vengono poste delle domande ai. Ad aver incuriosito è stato l’intervento di Beatrice Bruschi, che interpreta il ruolo di Sana. Alla ragazza è stato chiesto se tra un ciak ed un altro sia scattato uncon qualche collega. “Che io sappia no“, ha detto lei, ma la sua risposta non ha convinto. “Ma ...

