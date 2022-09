Silvia Toffanin chiamata d’urgenza | “Pensaci tu!”: terremoto nella prima puntata? (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo i recenti avvenimenti, Silvia Toffanin è stata chiamata d’urgenza per risolvere una situazione che si sta facendo emergenziale Silvia Toffanin (Youtube)La conduttrice di Verissimo è pronta a ritornare con un’edizione ricca di colpi di scena ed interviste sensazionali. L’anno scorso, Silvia Toffanin ha infatti dato voce ad alcuni dei protagonisti della stagione televisiva di Mediaset, come Alex Belli e Delia Duran: iconiche ancora oggi, le loro interviste. Parallelamente, però, ha condotto molti suoi ospiti in un viaggio verso l’interiorità che ha commosso tutto il suo pubblico, tra confessioni mai date ed emozioni incontenibili. Nelle ultime ore, dopo le recentissime dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti al Corriere della Sera, la ... Leggi su specialmag (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo i recenti avvenimenti,è stataper risolvere una situazione che si sta facendo emergenziale(Youtube)La conduttrice di Verissimo è pronta a ritornare con un’edizione ricca di colpi di scena ed interviste sensazionali. L’anno scorso,ha infatti dato voce ad alcuni dei protagonisti della stagione televisiva di Mediaset, come Alex Belli e Delia Duran: iconiche ancora oggi, le loro interviste. Parallelamente, però, ha condotto molti suoi ospiti in un viaggio verso l’interiorità che ha commosso tutto il suo pubblico, tra confessioni mai date ed emozioni incontenibili. Nelle ultime ore, dopo le recentissime dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti al Corriere della Sera, la ...

francy_flo : RT @gold__rush__: E quando Ilary parlerà da Silvia Toffanin un sabato pomeriggio autunnale qualunque then what - gold__rush__ : E quando Ilary parlerà da Silvia Toffanin un sabato pomeriggio autunnale qualunque then what - Maria25760009 : e quando questa regina sputtanerà del tutto Totti direttamente da Silvia Toffanin a Verissimo ALLORA COSA??! - Dracarjss : Ora si aspetta solo l’intervista esclusiva di Ilaria blasi dalla sua bff Silvia toffanin berlusconi. - FrancescaVinci2 : Ho letto alcuni pezzettini di questa squallida intervista.. ma non era lui quello che diceva 'Se Ilary va in TV ha… -