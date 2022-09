(Di domenica 11 settembre 2022) Antoniotorna a parlare del tema. Ospite di Lucia Annunziata nella puntata di "Mezzora in più" andata in onda domenica 11 settembre su Rai3, il coordinatore di Forza Italia ha ribadito che ildeve pesare sull'che dovrà aiutare i Paesi più colpiti dalle conseguenze della guerra in Ucraina. "Riteniamo che sia giusto infliggere leperché laha invaso un paese libero. Abbiamo detto dall'inizio che leavrebbero avuto ricadute su famiglie e imprese, bisogna che l'se ne" @Antonio ...

GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Si faccia carico delle #sanzioni alla #Russia'. #Tajani batte #cassa all'#Europa #11settembre #iltempoquotidiano https://t.… - tempoweb : 'Si faccia carico delle #sanzioni alla #Russia'. #Tajani batte #cassa all'#Europa #11settembre #iltempoquotidiano… - Mezzorainpiu : 'Riteniamo che sia giusto infliggere le sanzioni alla Russia perché la Russia ha invaso un paese libero. Abbiamo de… - janiss_xoxo : @isaisaisaaaaa @melawayy confermo, insieme alle ragazze si finisce o con la faccia a minion o con un carico di traumi in più - Horny1718 : RT @stressedmatteo: Oggi carico L'ho finita con altri tre + supervisore nel bosco a fare i maiali, preso sborra sulla schiena e due in facc… -

Cia Toscana

L'Agenzia delle entrare ricorda che chi lo desidera può incaricare una persona di fiducia affinché sidi fare pervenire la dichiarazione alle autorità competenti. Il termine per l'invio ...Lo impediremo, perché non possiamo rischiare di perdere tempo,e soldi davanti a chi ci ha ... È pronto a prendere inl'agenda Draghi Mario Draghi è una risorsa per tutto il Paese. Detto ... Emergenza cinghiali non più rinviabile. Cia Siena: politica si faccia carico del problema una volta per tutte Breve guida a ciò che occorre sapere per inviare il 730 precompilato, tra sconti fiscali, delega a persone di fiducia e stato di non liquidabilità ...