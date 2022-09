Serie C 2022/23: Golemic trascina il Cosenza, 2-0 contro il Monopoli (Di domenica 11 settembre 2022) Il Cosenza prosegue bene e firma un’altra vittoria, il Monopoli invece sigla la prima sconfitta stagionale. I padroni di casa si pongono momentaneamente al secondo posto in classifica, i ragazzi di Laterza restano in settima posizione, questo il parziale alla seconda giornata di Serie C, Girone C 2022/23. Doppio vantaggio rossoblù a fine primo tempo: è Golemi? a sbloccare il match al 17esimo con un gran colpo di testa. E’ ancora il capitano polacco ad andare a rete al minuto 36, nuovamente a segno staccando bene in area. Secondo tempo caratterizzato da più equilibrio: i biancoverdi provano a reagire e sfiorano la rete in diverse occasioni: prima con Simeri e poi con Starita, è sempre Branduani a dire di no. Termina 2-0 la sfida dell’Ezio Scida. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ilprosegue bene e firma un’altra vittoria, ilinvece sigla la prima sconfitta stagionale. I padroni di casa si pongono momentaneamente al secondo posto in classifica, i ragazzi di Laterza restano in settima posizione, questo il parziale alla seconda giornata diC, Girone C/23. Doppio vantaggio rossoblù a fine primo tempo: è Golemi? a sbloccare il match al 17esimo con un gran colpo di testa. E’ ancora il capitano polacco ad andare a rete al minuto 36, nuovamente a segno staccando bene in area. Secondo tempo caratterizzato da più equilibrio: i biancoverdi provano a reagire e sfiorano la rete in diverse occasioni: prima con Simeri e poi con Starita, è sempre Branduani a dire di no. Termina 2-0 la sfida dell’Ezio Scida. SportFace.

acmilan : ?? Read the match report of a game where everything happened ?? - Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Roberto Renga - Gazzetta_it : Coubis fa passi da... gigante: il Milan del futuro avrà un'opzione in più in difesa - A_Di_Marino : Guerra Russia-Ucraina, cos'è successo oggi 11 settembre 2022: Kiev riconquista 3000 chilometri quadrati di territor… - zazoomblog : Serie A la MOVIOLA LIVE di Lazio-Verona e Juve-Salernitana: Immobile chiede un rigore - #Serie #MOVIOLA #Lazio-Vero… -