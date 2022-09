Serie B 2022/23: la Spal si impone sul Venezia, 2-0 al Paolo Mazza (Di domenica 11 settembre 2022) La Spal sigla la seconda vittoria, il Venezia colleziona la terza sconfitta: è 2-0 allo Stadio Paolo Mazza, nel match valevole per la quinta giornata di Serie B 2022/23. Padroni di casa già in vantaggio nella prima frazione di gioco. E’ La Mantia al 29esimo a spiazzare Joronen davanti la porta, grazie all’assist di Moncini. Arriva subito dopo il pareggio di Pohjanpalo, che però viene successivamente annullato dal VAR, posizione offside dell’attaccante finlandese. Secondo tempo equilibrato tra le due formazioni, con varie occasioni per parte. Al 50esimo è Fiordilino a commettere un errore e a concede a Moncini di calciare in porta, Joronen riesce però a chiudere lo specchio della porta salvando il risultato. Dieci minuti più tardi è il Venezia a procurarsi la chance ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Lasigla la seconda vittoria, ilcolleziona la terza sconfitta: è 2-0 allo Stadio, nel match valevole per la quinta giornata di/23. Padroni di casa già in vantaggio nella prima frazione di gioco. E’ La Mantia al 29esimo a spiazzare Joronen davanti la porta, grazie all’assist di Moncini. Arriva subito dopo il pareggio di Pohjanpalo, che però viene successivamente annullato dal VAR, posizione offside dell’attaccante finlandese. Secondo tempo equilibrato tra le due formazioni, con varie occasioni per parte. Al 50esimo è Fiordilino a commettere un errore e a concede a Moncini di calciare in porta, Joronen riesce però a chiudere lo specchio della porta salvando il risultato. Dieci minuti più tardi è ila procurarsi la chance ...

